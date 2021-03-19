BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
19.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:38
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099281-0,66AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099281
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,102266
|-0,60
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048770
|-0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055511
|-0,50
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072369
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018954
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022291
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010020
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010166
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010204
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044056
|-3,73
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,058462
|-1,76
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059988
|-1,39
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,036036
|-1,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,103133
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014044
|-1,71
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020432
|-1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027999
|-0,86
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033508
|-0,65
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032824
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041537
|-0,91
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028857
|-0,91
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028619
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020683
|-0,46
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033279
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044509
|-1,05
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046250
|-1,02
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,044479
|-0,98
|HEM Altın Katılım EYF
|0,027487
|-0,95
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,042885
|-0,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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