BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

19.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:38
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099281-0,66AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099281-0,66
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,102266-0,60
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,048770-0,53
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,055511-0,50
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,072369-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018954-0,70
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022291-0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010020-0,39
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010166-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010204-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,044056-3,73
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,058462-1,76
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,059988-1,39
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,036036-1,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,103133-0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014044-1,71
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020432-1,15
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027999-0,86
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033508-0,65
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032824-0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,041537-0,91
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028857-0,91
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028619-0,54
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,020683-0,46
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,033279-0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,044509-1,05
VEM Altın Katılım EYF0,046250-1,02
ZEM Altın Katılım EYF0,044479-0,98
HEM Altın Katılım EYF0,027487-0,95
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,042885-0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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