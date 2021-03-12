BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

12.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:16
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0813540,15Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0784540,13AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0813540,15
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0784540,13
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0634610,12
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0744290,12
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0759590,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0450081,56
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0593860,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0338380,44
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0205540,13
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0203220,13
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0197680,12
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF0,0714920,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0135250,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0291400,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0667340,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0263840,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0730500,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0731420,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:20:36. #1.15#
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