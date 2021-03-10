BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
10.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:28
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,024424-0,25Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042415-0,23Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024424
|-0,25
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042415
|-0,23
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011173
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051847
|-0,18
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020735
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014420
|-0,98
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032526
|-0,72
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022437
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,024607
|-0,20
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020789
|-0,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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