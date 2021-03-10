BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,024424-0,25Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042415-0,23Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç.