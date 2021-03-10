BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

10.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:28
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,024424-0,25Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042415-0,23Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,024424-0,25
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042415-0,23
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,011173-0,21
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051847-0,18
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020735-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014420-0,98
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032526-0,72
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,022437-0,36
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,024607-0,20
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020789-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:45:18. #1.14#
title