BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

09.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,045675-0,38AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,074393-0,31AvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,045675-0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,074393-0,31
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,075940-0,29
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,078366-0,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,020942-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009851-0,30
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010030-0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010095-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,042836-2,88
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,078100-1,69
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,090339-0,91
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,171440-0,91
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,194173-0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027770-0,71
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,017096-0,67
VEM Dinamik Değişken EYF0,076273-0,66
HEM Dinamik Değişken EYF0,026029-0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,089621-0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,041192-0,46
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028622-0,46
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049261-0,25
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,039954-0,21
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,069655-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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