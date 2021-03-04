En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.