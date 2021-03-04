En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

04.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:31
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,043817-2,72
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,056991-0,62
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,102917-0,41
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,132302-0,40
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,184523-0,40
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032464-0,39
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,078876-0,27
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020395-0,26
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020183-0,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021172-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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