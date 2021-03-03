Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,091399-0,27Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094741-0,21Allianz Hayat Em.