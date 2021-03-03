Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

03.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:54
Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,091399-0,27Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094741-0,21Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,091399-0,27
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094741-0,21
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079502-0,14
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,082383-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037661-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009793-0,87
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,009998-0,50
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018649-0,36
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010059-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,045040-2,10
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,079090-0,29
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,052556-0,16
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,100157-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032502-0,33
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,022874-0,19
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027824-0,16
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,039948-0,15
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,024408-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013503-0,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029301-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,041679-1,16
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,042602-1,14
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,042582-1,14
NN Hay. Em. Altın EYF0,026410-1,14
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,045066-1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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