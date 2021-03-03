Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
03.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:54
Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,091399-0,27Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094741-0,21Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091399
|-0,27
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094741
|-0,21
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079502
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082383
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037661
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009793
|-0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,009998
|-0,50
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018649
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010059
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045040
|-2,10
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,079090
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052556
|-0,16
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,100157
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032502
|-0,33
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,022874
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027824
|-0,16
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039948
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,024408
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013503
|-0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029301
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,041679
|-1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,042602
|-1,14
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,042582
|-1,14
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026410
|-1,14
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045066
|-1,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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