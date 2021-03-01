Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
01.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:38
Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,082212-0,50Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079332-0,49Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082212
|-0,50
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079332
|-0,49
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049970
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037566
|-0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,076597
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009668
|-1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,009948
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010017
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,056004
|-1,73
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,076221
|-1,70
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054560
|-1,68
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031257
|-1,60
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,096445
|-1,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029039
|-1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,086470
|-1,18
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,074423
|-1,13
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025405
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,087992
|-1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047096
|-0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066678
|-0,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023468
|-0,38
|HEM Katılım Standart EYF
|0,023132
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028115
|-0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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