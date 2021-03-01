Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,082212-0,50Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079332-0,49Allianz Hayat Em.