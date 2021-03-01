Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

01.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:38
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,082212-0,50Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079332-0,49Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,082212-0,50
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079332-0,49
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,049970-0,48
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037566-0,47
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,076597-0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009668-1,25
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,009948-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010017-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,056004-1,73
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,076221-1,70
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,054560-1,68
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,031257-1,60
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,096445-1,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,029039-1,21
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,086470-1,18
VEM Dinamik Değişken EYF0,074423-1,13
HEM Dinamik Değişken EYF0,025405-1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,087992-1,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,047096-0,58
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066678-0,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,023468-0,38
HEM Katılım Standart EYF0,023132-0,35
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,028115-0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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