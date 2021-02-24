BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

24.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,026066-0,03Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050342-0,02Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,026066-0,03
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050342-0,02
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,021199-0,01
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037834-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018328-0,72
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009852-0,40
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021700-0,39
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010031-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010056-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,061059-3,35
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,057214-2,29
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,034675-1,98
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,057506-1,90
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036268-1,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020098-1,72
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,029784-1,68
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027751-1,68
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,088508-1,47
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016793-1,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,047715-1,71
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,067542-1,65
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040207-1,35
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027944-1,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029173-1,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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