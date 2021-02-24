BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,026066-0,03Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050342-0,02Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.