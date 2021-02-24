BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
24.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:34
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,026066-0,03Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050342-0,02Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026066
|-0,03
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050342
|-0,02
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021199
|-0,01
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037834
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018328
|-0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009852
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021700
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010031
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010056
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061059
|-3,35
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057214
|-2,29
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034675
|-1,98
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,057506
|-1,90
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036268
|-1,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020098
|-1,72
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029784
|-1,68
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027751
|-1,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,088508
|-1,47
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016793
|-1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047715
|-1,71
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067542
|-1,65
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040207
|-1,35
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027944
|-1,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029173
|-1,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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