Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,133025-0,35Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,090618-0,33Allianz Yaşam ve Em.