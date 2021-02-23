Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

23.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:16
Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,133025-0,35Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,090618-0,33Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,133025-0,35
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,090618-0,33
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,132209-0,31
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,116170-0,24
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,087190-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009892-0,98
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010044-0,46
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018461-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010062-0,23
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0217850,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,044157-2,56
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051283-1,50
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036937-0,87
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,141428-0,74
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,107897-0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020450-1,95
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,179704-0,83
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,100037-0,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,128501-0,66
HEM Dinamik Değişken EYF0,026154-0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040757-0,30
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028322-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,020459-0,11
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,018487-0,09
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,039533-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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