Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
23.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:16
Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,133025-0,35Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,090618-0,33Allianz Yaşam ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133025
|-0,35
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,090618
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,132209
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116170
|-0,24
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087190
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009892
|-0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010044
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018461
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010062
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021785
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044157
|-2,56
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051283
|-1,50
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036937
|-0,87
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,141428
|-0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107897
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020450
|-1,95
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,179704
|-0,83
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,100037
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128501
|-0,66
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026154
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040757
|-0,30
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028322
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020459
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,018487
|-0,09
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039533
|-0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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