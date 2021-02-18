BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
18.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0619620,96MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,061962
|0,96
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,049624
|0,93
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013240
|0,76
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,069015
|0,73
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,095738
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018481
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021753
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056399
|1,04
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052934
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061638
|0,48
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026132
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,057063
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070459
|0,95
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032163
|0,70
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,024521
|0,55
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045661
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,072282
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026788
|1,31
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013961
|0,20
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031211
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018684
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013457
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072476
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072359
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073395
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023821
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,074171
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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