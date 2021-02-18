BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

18.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:52
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0619620,96MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0619620,96
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0496240,93
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0132400,76
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0690150,73
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0957380,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184810,37
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0217530,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0563991,04
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0529340,81
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0616380,48
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0261320,31
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0570630,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0704590,95
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0321630,70
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0245210,55
VEM Birinci Değişken EYF0,0456610,52
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0722820,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0267881,31
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0139610,20
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0312110,12
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0186840,06
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0134570,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0724760,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0723590,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0733950,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0238210,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0741710,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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