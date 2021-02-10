En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

10.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:42
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,24 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,23 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,24 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,23 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013714-0,33
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020516-0,24
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040614-0,23
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028224-0,23
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021248-0,17
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,062232-0,14
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020402-0,13
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,021335-0,12
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,031295-0,11
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,021966-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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