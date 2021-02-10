En fazla kaybettiren BES fonları
10.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,24 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,23 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,24 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,23 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013714
|-0,33
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020516
|-0,24
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040614
|-0,23
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028224
|-0,23
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021248
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062232
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020402
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,021335
|-0,12
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031295
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021966
|-0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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