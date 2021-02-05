En fazla kaybettiren BES fonları
05.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,37 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,29 ile "VEM Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,28 ile "ZEM Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,37 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,29 ile "VEM Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,28 ile "ZEM Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044707
|-1,37
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046444
|-1,29
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,044667
|-1,28
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,043033
|-1,27
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042733
|-1,26
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043671
|-1,26
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027073
|-1,26
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043661
|-1,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044983
|-1,25
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,048079
|-1,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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