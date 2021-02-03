En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,74 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,72 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.