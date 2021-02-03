En fazla kaybettiren BES fonları
03.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,74 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,72 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,74 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,72 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,043521
|-1,74
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,044464
|-1,74
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,044476
|-1,72
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027571
|-1,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045804
|-1,71
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047062
|-1,70
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,048955
|-1,69
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041652
|-1,69
|VEM Altın Katılım EYF
|0,047307
|-1,69
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,045491
|-1,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
Haber Yorumları
500