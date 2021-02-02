BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
02.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094259-1,39Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094259
|-1,39
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,053628
|-1,28
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091057
|-1,24
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,051154
|-1,24
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,070720
|-1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025679
|-0,54
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,050458
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032082
|-1,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128776
|-0,92
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,071732
|-0,91
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,100955
|-0,85
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013853
|-0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027476
|-1,45
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014024
|-0,08
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026937
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020259
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,046348
|-1,16
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045255
|-1,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028053
|-1,15
|VEM Altın Katılım EYF
|0,048119
|-1,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046599
|-1,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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