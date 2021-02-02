BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

02.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:42
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094259-1,39Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094259-1,39
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,053628-1,28
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,091057-1,24
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,051154-1,24
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,070720-1,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,025679-0,54
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,050458-0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032082-1,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,128776-0,92
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,071732-0,91
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,100955-0,85
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013853-0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027476-1,45
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,014024-0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026937-0,07
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,020259-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,046348-1,16
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,045255-1,16
NN Hay. Em. Altın EYF0,028053-1,15
VEM Altın Katılım EYF0,048119-1,15
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,046599-1,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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