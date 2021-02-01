Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,055460-0,41Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095590-0,41Allianz Hayat Em. İki.