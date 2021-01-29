En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

29.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:31
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,44 ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,44 ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032713-0,94
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,014394-0,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051238-0,39
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014055-0,32
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,048369-0,27
NN Hay. Em. Altın EYF0,028341-0,26
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,045724-0,26
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,050305-0,26
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,042777-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,047069-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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