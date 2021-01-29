En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,44 ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.