En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.