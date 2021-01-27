En fazla kaybettiren BES fonları
27.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:34
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056399
|-1,29
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032464
|-1,03
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129123
|-0,66
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020530
|-0,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029305
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014044
|-0,46
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030074
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107936
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,186346
|-0,41
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036870
|-0,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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