BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

22.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,051830-0,68Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,051830-0,68
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096472-0,52
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092922-0,52
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099162-0,44
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,072582-0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021955-0,18
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018479-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045647-1,66
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,145604-1,46
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,087593-1,45
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035243-1,40
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,121379-1,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,048543-1,14
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020504-1,05
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,090412-1,04
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,030538-0,96
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,017052-0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,067814-0,91
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,047805-0,91
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028030-0,66
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040098-0,52
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027871-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,015453-0,05
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,047601-0,04
ZEM Altın Katılım EYF0,047517-0,03
VEM Altın Katılım EYF0,049425-0,03
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,045776-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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