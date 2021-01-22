BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
22.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:50
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,051830-0,68Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,051830
|-0,68
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096472
|-0,52
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092922
|-0,52
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099162
|-0,44
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072582
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021955
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018479
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045647
|-1,66
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,145604
|-1,46
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,087593
|-1,45
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035243
|-1,40
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,121379
|-1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048543
|-1,14
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020504
|-1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,090412
|-1,04
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030538
|-0,96
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017052
|-0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067814
|-0,91
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047805
|-0,91
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028030
|-0,66
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040098
|-0,52
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027871
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015453
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047601
|-0,04
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,047517
|-0,03
|VEM Altın Katılım EYF
|0,049425
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,045776
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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