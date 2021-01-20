Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

20.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:22
Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,013776-0,70
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099543-0,68
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,121380-0,64
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,064500-0,58
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071979-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021962-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,046107-0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032375-0,53
VEM Birinci Değişken EYF0,047116-0,36
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,074502-0,32
VEM Pera 3 Değişken Grup EYF0,020853-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,077061-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028270-0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046274-1,25
NN Hay. Em. Altın EYF0,028678-1,25
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,050902-1,25
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,047609-1,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,046225-1,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:22:32. #1.15#
title