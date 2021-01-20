Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
20.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:22
Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013776
|-0,70
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099543
|-0,68
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121380
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064500
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071979
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021962
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,046107
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032375
|-0,53
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047116
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074502
|-0,32
|VEM Pera 3 Değişken Grup EYF
|0,020853
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,077061
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028270
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046274
|-1,25
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028678
|-1,25
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050902
|-1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047609
|-1,24
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046225
|-1,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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