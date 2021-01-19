BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051772-0,17Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042552-0,17Allianz Hayat Em. Borç. Araç.