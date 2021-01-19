BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

19.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051772-0,17Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042552-0,17Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051772-0,17
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042552-0,17
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,078561-0,15
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081347-0,15
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020689-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014090-0,71
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020094-0,13
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020239-0,11
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020503-0,09
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020926-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013305-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:45:12. #1.14#
title