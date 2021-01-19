BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
19.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:34
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051772-0,17Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042552-0,17Allianz Hayat Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051772
|-0,17
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042552
|-0,17
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078561
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081347
|-0,15
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020689
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014090
|-0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020094
|-0,13
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020239
|-0,11
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020503
|-0,09
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020926
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013305
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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