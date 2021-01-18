Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137778-0,48Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,098978-0,47BNP Paribas Cardif Em.