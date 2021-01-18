Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
18.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:00
Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137778-0,48Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,098978-0,47BNP Paribas Cardif Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137778
|-0,48
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,098978
|-0,47
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090547
|-0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,108911
|-0,46
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120692
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018246
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021803
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045839
|-2,17
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055249
|-2,08
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033048
|-1,55
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,086348
|-1,54
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,143511
|-1,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016750
|-1,05
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020535
|-1,01
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032538
|-0,97
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026301
|-0,94
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077080
|-0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027204
|-0,83
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039180
|-0,80
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046884
|-0,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066516
|-0,35
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032007
|-0,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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