Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

18.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:00
Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137778-0,48Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,098978-0,47BNP Paribas Cardif Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137778-0,48
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,098978-0,47
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,090547-0,46
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,108911-0,46
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,120692-0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018246-0,40
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021803-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045839-2,17
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055249-2,08
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,033048-1,55
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,086348-1,54
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,143511-1,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016750-1,05
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020535-1,01
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032538-0,97
HEM Dinamik Değişken EYF0,026301-0,94
VEM Dinamik Değişken EYF0,077080-0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027204-0,83
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039180-0,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,046884-0,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066516-0,35
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,032007-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Selçuk Özdağ Vladimir Putin Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Ajda Pekkan Oğuzhan Koç
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Hakan Arslan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Beşiktaş Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 15:17:06. #1.15#
title