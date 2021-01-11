En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

11.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:10
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,14 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "HEM Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,14 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "HEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 3 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048043-0,14
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013939-0,06
HEM Altın Katılım EYF0,029472-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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