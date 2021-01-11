En fazla kaybettiren BES fonları
11.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:10
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,14 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "HEM Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,14 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "HEM Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 3 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048043
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013939
|-0,06
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029472
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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