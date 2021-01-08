Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

08.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:52
Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096361-1,00Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092745-0,96Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096361-1,00
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092745-0,96
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,054589-0,89
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,098859-0,77
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,098955-0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021713-0,04
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018112-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,031766-1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073888-0,42
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020640-0,37
VEM Birinci Değişken EYF0,046458-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,076943-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027433-0,77
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026747-0,21
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028715-0,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0267870,00
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,029062-2,90
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046904-2,90
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,045857-2,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,048211-2,89
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,051590-2,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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