Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
08.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:52
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096361-1,00Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092745-0,96Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096361
|-1,00
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092745
|-0,96
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,054589
|-0,89
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,098859
|-0,77
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,098955
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021713
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018112
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031766
|-1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073888
|-0,42
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020640
|-0,37
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,046458
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,076943
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027433
|-0,77
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026747
|-0,21
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028715
|-0,07
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026787
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029062
|-2,90
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046904
|-2,90
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045857
|-2,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048211
|-2,89
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,051590
|-2,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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