Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096361-1,00Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092745-0,96Fiba Em. ve Hay.