En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

04.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:58
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,033589-0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,055259-0,48
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020101-0,37
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,032094-0,24
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,035490-0,18
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,025984-0,17
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,104392-0,15
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,167030-0,14
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,104001-0,13
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,039599-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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