En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.