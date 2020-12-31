En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,61 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.