En fazla kaybettiren BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

En fazla kaybettiren BES fonları

31.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:14
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,61 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,61 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,049422-1,85
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,047737-1,66
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,045970-1,61
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,043610-1,59
ZEM Altın Katılım EYF0,047624-1,55
VEM Altın Katılım EYF0,049549-1,54
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,051349-1,44
HEM Altın Katılım EYF0,029281-1,26
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,048247-1,20
NN Hay. Em. Altın EYF0,028944-1,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Çağla Şıkel Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kaybettiren BES fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:20:53. #1.14#
title