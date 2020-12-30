BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

30.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,072175-0,54Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,072470-0,54Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,072175-0,54
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,072470-0,54
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,074596-0,49
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,055877-0,47
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064356-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,077286-0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013971-1,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073720-1,07
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,021487-0,64
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,023414-0,47
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019982-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027915-0,90
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028613-0,65
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013959-0,41
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026701-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046929-1,31
NN Hay. Em. Altın EYF0,029273-1,19
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048097-1,14
VEM Altın Katılım EYF0,050323-1,05
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048544-1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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