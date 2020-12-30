BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,072175-0,54Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,072470-0,54Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.