Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100689-1,13HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,049552-1,00Cigna Finans Em.