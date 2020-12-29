Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

29.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:46
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100689-1,13HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,049552-1,00Cigna Finans Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100689-1,13
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,049552-1,00
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,013858-0,99
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,053181-0,99
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,122723-0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,050879-0,78
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,043961-0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014123-1,10
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032414-0,72
VEM Birinci Değişken EYF0,046549-0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,074517-0,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,182575-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028168-1,02
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,020490-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,014881-0,98
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,047554-0,93
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049056-0,89
VEM Altın Katılım EYF0,050858-0,84
ZEM Altın Katılım EYF0,048858-0,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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