BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
22.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,056601-0,65Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,099480-0,61Fiba Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,056601
|-0,65
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099480
|-0,61
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076504
|-0,56
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095714
|-0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,113007
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020978
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017811
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051160
|-3,15
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044284
|-2,70
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,030369
|-2,11
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,033333
|-2,05
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033123
|-2,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019740
|-2,13
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112129
|-1,81
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027410
|-1,50
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102295
|-1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,183533
|-1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043259
|-1,41
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,061613
|-1,35
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,035981
|-1,11
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025007
|-1,08
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,026872
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050330
|-0,03
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015314
|-0,01
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016111
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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