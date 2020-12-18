Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074668-0,26AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057567-0,19Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.