Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

18.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:22
Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0626270,34AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0626270,34
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0753350,33
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0737340,31
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0515210,29
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0205940,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0179050,02
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0210410,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0499441,54
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0534420,83
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0337280,79
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1713810,79
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0997180,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0277850,81
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0290610,75
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0200120,70
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0208060,63
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0235280,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0439440,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0625430,97
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0287290,78
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0364310,65
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0203810,63
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0517030,57
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0496260,53
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0533310,48
VEM Altın Katılım EYF0,0534040,39
ZEM Altın Katılım EYF0,0512560,38
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0231930,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0311800,04
ZEM Para Piyasası EYF0,0271920,04
HEM Para Piyasası EYF0,0245190,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0714460,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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