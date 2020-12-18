Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0626270,34AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.