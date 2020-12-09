BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

09.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:24
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014217-0,63BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014217-0,63
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,093867-0,59
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,097016-0,58
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,125512-0,58
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,102725-0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017682-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045105-0,53
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,052351-0,32
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,047470-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,028073-0,70
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,075983-0,30
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,029829-0,28
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019851-0,22
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014723-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029179-0,67
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,027865-0,23
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026486-0,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013192-0,05
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,028764-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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