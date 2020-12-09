BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014217-0,63BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.