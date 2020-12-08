En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

08.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,12 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,97 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,12 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,97 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,071870-2,12
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019601-0,97
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,047522-0,93
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019895-0,49
VEM Katkı EYF0,019251-0,47
HEM Katkı EYF0,019057-0,47
VEM Dinamik Değişken EYF0,071105-0,47
ZEM Katkı EYF0,020435-0,46
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019755-0,44
HEM Dinamik Değişken EYF0,024273-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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