BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

01.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,073602-0,12Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,073602-0,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014106-0,11
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050049-0,10
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,124317-0,10
VEM Borçlanma Araçları EYF0,025053-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020224-1,26
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017427-0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,044687-3,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,079476-3,81
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,028071-3,67
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,022926-3,60
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,134179-3,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,014708-2,59
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,077053-2,56
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,029207-2,22
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019104-2,20
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,025624-2,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,039651-3,16
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,056493-3,12
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,023565-2,24
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,033888-2,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,027379-1,45
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,051393-2,10
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,046499-2,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,048116-2,08
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,045491-2,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,015406-2,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! 'Güvenli bir liman haline geldik'
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! "Güvenli bir liman haline geldik"
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu
Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Koronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor
Koronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Aralık Edirne Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 14:47:14. #1.14#
title