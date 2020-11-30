En fazla kaybettiren BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

En fazla kaybettiren BES fonları

30.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:46
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,33 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,32 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,33 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,32 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,076065-2,33
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,046497-1,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048948-1,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,082623-1,31
HEM Altın Katılım EYF0,029846-1,24
VEM Altın Katılım EYF0,050746-1,24
ZEM Altın Katılım EYF0,048719-1,23
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047490-1,20
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,046447-1,20
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,044755-1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Muğla, Ekim ayında ihracatın en fazla gerçekleştiği 27'nci il oldu
Muğla, Ekim ayında ihracatın en fazla gerçekleştiği 27'nci il oldu
'İş Portföy Gümüş Serbest Fonu'
"İş Portföy Gümüş Serbest Fonu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Beyonce Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Falcao Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:48:15. #1.15#
title