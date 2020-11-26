En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,38 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.