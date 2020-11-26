En fazla kaybettiren BES fonları
26.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:53
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,38 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,38 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049998
|-0,48
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030060
|-0,38
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020289
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047930
|-0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020152
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020876
|-0,29
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045545
|-0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020768
|-0,28
|HEM Katkı EYF
|0,019404
|-0,28
|VEM Katkı EYF
|0,019603
|-0,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500