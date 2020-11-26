En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

26.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:53
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,38 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,38 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,049998-0,48
NN Hay. Em. Altın EYF0,030060-0,38
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020289-0,36
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047930-0,32
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020152-0,31
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020876-0,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045545-0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,020768-0,28
HEM Katkı EYF0,019404-0,28
VEM Katkı EYF0,019603-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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