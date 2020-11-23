En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,52 ile "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.