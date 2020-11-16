BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064209-1,89Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064209 -1,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013720 -1,87 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090369 -1,78 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040780 -1,77 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071447 -1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,046772 -3,27 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,041381 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031828 -1,63 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,097503 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,174809 -1,26 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,107025 -1,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,123366 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028294 -1,86 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026244 -0,28 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029512 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018989 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045565 -1,41 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047959 -1,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030075 -1,41 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050081 -1,40 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048201 -1,40 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Akrilik elyaf üreticisi, FAVÖK seviyesini geçen yıla göre yüzde 20 artırdı