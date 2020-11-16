BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

16.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:12
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064209-1,89Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064209-1,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,013720-1,87
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,090369-1,78
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,040780-1,77
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071447-1,72
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,046772-3,27
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,041381-0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,031828-1,63
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,097503-1,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,174809-1,26
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,107025-1,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,123366-1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028294-1,86
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026244-0,28
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,029512-0,22
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,018989-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045565-1,41
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047959-1,41
NN Hay. Em. Altın EYF0,030075-1,41
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,050081-1,40
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048201-1,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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