En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,97 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.