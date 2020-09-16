En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları
16.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:19

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettirenler fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037810 -0,43
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057135 -0,38
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,017750 -0,08
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,092062 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020297 -0,04
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014482 -0,02
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013128 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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