En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" ve "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" ve "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,029919 -1,36 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015150 -1,36 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015993 -1,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048073 -1,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049718 -1,36 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052947 -1,35 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045178 -1,35 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047500 -1,34 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047133 -1,34 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048206 -1,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA