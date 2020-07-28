En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,59 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,35 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 0,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.
28.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:29
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,59 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,35 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 0,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059435
|-0,59
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018916
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,085027
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,041311
|-0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,023065
|-0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,018493
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,031615
|-0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024369
|-0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,078735
|-0,03
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013567
|-0,02
Kaynak: AA