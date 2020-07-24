En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,26 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.
24.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:47
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,26 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034502
|-0,86
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040434
|-0,26
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028353
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,041351
|-0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038286
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020641
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,064315
|-0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024355
|-0,01
Kaynak: AA