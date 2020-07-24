En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,26 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,26 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034502 -0,86 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040434 -0,26 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028353 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041351 -0,10 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038286 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020641 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,064315 -0,02 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024355 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA