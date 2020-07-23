En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019019 -1,07 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040541 -0,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,150552 -0,36 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083841 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,105145 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034803 -0,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041322 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026555 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043451 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020403 -0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA