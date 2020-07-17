En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,32 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,08 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,32 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,08 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033729 -0,44 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059023 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063757 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024961 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,019974 -0,04 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048420 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,018234 -0,02 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076728 -0,01 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076773 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA