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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,31 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" ve "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları
07.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:13

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,31 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" ve "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019458 -0,32
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020693 -0,31
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021227 -0,31
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019554 -0,30
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019526 -0,30
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018626 -0,29
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018355 -0,29
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018808 -0,29
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011046 -0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019705 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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