En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,59 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,32 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,59 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,32 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056004 -1,59 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020890 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025580 -1,30 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,104434 -1,27 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062402 -1,27 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,128656 -1,25 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030266 -1,24 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018895 -1,18 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,140091 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080490 -1,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA