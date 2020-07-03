En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF", yüzde 0,73 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF", yüzde 0,73 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015185 -0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025358 -0,73 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040761 -0,73 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040314 -0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042174 -0,73 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012885 -0,72 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038247 -0,72 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,045030 -0,72 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041630 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040861 -0,71 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA