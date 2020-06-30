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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları
30.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:11

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080052 -1,23
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144073 -1,21
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,100509 -1,19
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037185 -1,18
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088155 -0,49
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027184 -0,47
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118130 -0,47
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079448 -0,46
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077369 -0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012138 -0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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