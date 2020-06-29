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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,25 ile "NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları
29.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:37

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,25 ile "NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032478 -1,48
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062195 -0,49
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,011244 -0,25
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028452 -0,10
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075545 -0,08
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013574 -0,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025814 -0,07
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027313 -0,07
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041678 -0,05
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,022112 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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