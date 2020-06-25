En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,35 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,42 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,35 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,42 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032809 -2,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037807 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025583 -1,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020670 -1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062460 -1,19 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053754 -1,02 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038240 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079348 -0,92 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,079201 -0,92 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,120012 -0,89 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA